Şehit Süleymani suikastına en iyi tepki, Amerikan güçlerinin varlığını sona erdirmektir

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Şehit General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis'e suikast düzenlenmesine ilişkin adli sürecin takibinden dolayı Irak hükümeti ile halkına teşekkür eden Zarif, bu cinayet eyleminin azmettirici ve faillerinin adli işlemlerle cezalandırılmasını umduğunu dile getirdi.

ABD güçlerinin bölgedeki varlığını sona erdirmekle bu terör eylemine en iyi cevabın verileceğinin altını çizen Zarif, iki ülke arasında ekonomik işbirliği için ortak bir komisyon kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İran Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretinde çeşitli ikili alanlarda ve özellikle sanayi bölgeleri, sınır pazarları, iş adamları ve hacıların gidiş gelişi, mal taşımacılığı ve bankacılık alanında varılan anlaşmaların bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz' diye ekledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin ziyaretlerini iki ülke arasındaki ilişkilere olan bağlılığının bir işareti olarak nitelendirerek, Irak tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya çalıştığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve organize edilmesine özel dikkatini vurgulayan Hüseyin, İran ve Irak'ın işbirliğini güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ortak sorunları masay yatırmak üzere bu sabah Tahran'a geldi.

Hüseyin Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakaı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey İranlı yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Hüseyin geçtiğimiz Eylül ayında da Tahran'ı resmi olarak ziyaret emtişti.

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