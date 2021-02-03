Malezya ekonomi heyeti İran'ı ziyaret edecek

Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi ile görüşen Yahya, 'Umarım İran'a yönelik yaptırımlar sorunu yakında çözülür ve İran ile Malezya birbirleriyle kapsamlı daha geniş kapsamlı işbirliği yapabilme imkanını elde ederler. Buna göre, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını incelemek için yakında Malezya'dan büyük bir ekonomi heyeti Tahran'a gelecek' dedi.

Malezya'nın şu anda İranlı öğrencilere evsahipliği yaptığını ve onların Malezya'daki varlığını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yahya, Büyükşehirlerin sorunlarının çözümünde iki ülkenin başkentlerinin işbirliğine vurgu yaparak, 'Kuala Lumpur, Tahran'ın sorunları çözme konusundaki deneyimlerini kullanmak ve iki şehir arasındaki işbirliğini daha geniş hale getirmekten yanadır' değerlendirmesinde bulundu.

Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Malezya bir İslam ülkesi ve İran halkı da bu ülkeyi çok seviyor. Bu yüzden salgından önce Malezya İranlılar için en çok turist çeken yerlerden biriydi' dedi.

Malezya'nın Kuala Lumpur metropol bölgesindeki yönetimsel deneyimlerine değinen Hanaçi, 'Tahran, hava kirliliği ve trafik gibi tüm büyük şehirlerde ortak olan sorunların yanı sıra depremde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Tahran, kriz yönetimi alanında Kuala Lumpur ile deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak istiyor' diye ekledi.

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