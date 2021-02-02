Tahran ve Prag, ulaştırma konusunda tecrübelerini paylaşıyor

Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi ve Çeyka Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Josef ikhtar yaptıkları görüşmede Tahran ve Prag’ın şehir içi ulaşım konusunda işbirliği ve tecrübelerini paylaşmayı kararlaştırdılar.

İkhtar, Çekya’nın tramvay ve elektrikli otobüs yapımında tecrübe sahibi olduğunu ve bunları İran ile paylaşabileceğini söyledi.

Hençi de ABD’nin İran aleyhindeki ambargolara değinerek bu ambargoların sağlık protokollere uyulması ve halkın ekonomik faaliyetlerinde zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Çekya Büyükelçisi de ülkesinin ABD ambargolarını onaylamadığını ve yeni ABD yönetimi döneminde bu ambargoların kalkmasını temenni etti.

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2012