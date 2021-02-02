Ortadoğu’nun en büyük kök hücre bankası Ruyan Bon Yahte firmasında

Firmanın Genel Müdürü Dr. Morteza Zerrabi yaptığı açıklamada şu ana kadar merkezde 150 bini aşkın göbek bağı örneğinin depolandığını belirtti.

Firmanın 15 sene önce kök hücre temini hedefi ile tesis edildiğini belirten Zerrabi, şirkette şu an bir çok kök hücre depolandığını ve bunların hastalar için eğerli bir hazine niteliğinde olduğunu söyledi.

Her kök hücre örneğinin 35 ile 40 bin Avro civarında olduğunu ifade eden Zerrabi, uygun kök hücre depoya sahip olunmasının döviz çıktısını önlediği gibi hastalara uygun hücre bulunmasını sağlayacağını söyledi.

Merkezin ikinci büyük başarısının kan yapabilen hücre merkezine sahip olduğunu ifade eden Zerrabi, bu merkezde bir zamanlar tedavi edilemeye çeşitli kan hastalığına sahip hastaların tedavi edildiğini söyledi.

Kök hücrelerin 70 hastalığı tedavi potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Zerrabi, bu alanda önemli bazı hastalıkların tedavisi ile ilgili çalışmaların başlandığını söyledi.

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2012