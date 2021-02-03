İran'ın dış borcu 9.3 milyar dolar oldu

20 Aralık 2020'de İran'ın 9 milyar 348 milyon dolar olan ilk vadeli borçlarından 7 milyar 364 milyon doları orta ve uzun vadeli, bir milyar 984 milyon doları ise kısa vadeli borçlar olarak açıklandı.

İran'ın borçları euro bazında ise 7 milyar ve 622 milyon euro oldu. Bu tutarın 6 milyar 4 milyon euro'su orta ve uzun vadeli, 618 milyon euro'su ise kısa vadeli borçtur.

İran takviminde geçen yılın sonunda (20 Mart 2020) İran'ın dış borç hacmi 9 milyar 31 milyon dolara denk geliyordu. Bu da bu yılın ilk 9 ayındaki dış borcun arttığını gözler önüne sermektedir.

Buna göre İran'ın dış borcunun GSYH'ye oranı yüzde 3.5 civarında ki bu düşük bir rakam.

İran'ın dış borcunun GSYH'ye oranının diğer ülkelerle karşılaştırılması, İran'ın dünyadaki en düşük dış borcu olan ülkeler arasında olduğunu göstermektedir.