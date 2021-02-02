Yılın ilk 10 ayında lastik üretiminde %20 artış

20 milyon 913 bin 147 det lastiğin üretildiği bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüme kaydedildi.

Bu dönemde 132 bin 741 ton binek otomobil lastiği üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre %24 artış sağlandı.

18 milyon 306 bin 813 lastikten oluşan binek lastik üretimi, bu yılın ilk 10 ayında fabrika üretiminin %87i5'inden fazlasını oluşturdu. Ayrıca otobüs ve ağır araç lastik üretimi de yüzde 15'lik büyüme ile 47 bini geçti.

Bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 609 ton hafif tarım araç lastiği (%49 büyüme), 15 bin 81 ton ağır tarım aracı lastiği (%12 büyüme) ve 5 bin 284 ton yol ve endüstriyel araç lastiği (%13 büyüme) üretildi.

Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %32 ve %38 büyüme gösteren bisiklet ve iç lastik sektöründe sırasıyla 16 bin 182 ton ve 9 bin 121 ton üretim gerçekleşti.

İran Lastik Endüstrisi Derneği Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, 'Yerli şirketler, adaletsiz yaptırımların üstesinden geldikten sonra, çeşitli lastiklerin, özellikle de binek otomobil lastiklerinin üretiminde iyi bir rekor kırdı ve yıl sonuna kadar, üretim rakamlarının 20 milyonu aşması bekleniyor' demişti.

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