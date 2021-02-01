Reyisi: İslam Cumhuriyetinin en büyük nimeti bağımsızlıktır

Ülke bağımsızlığının kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Reyisi, süper güçlerin İran için karar aldığı, ABD güçlerinin ülkede hükümranlık sürdükleri dönemin geride kaldığını belirtti.
Reyisi ülkede 42 yıldan beri iradeler savaşı yaşandığını belirterek, ‘’ Düşmanlarımızın iradesi hürriyetimizin alınması ve kendi kültür, düşünce ve bakış açılarını akim kılmak ve bağımsızlığımızı almaktı fakat milletimizi iradesi bağımsız ve hür kalmak ve yüze Allah’ın hayatına hakim kalması yönündeydi. ‘’ dedi.
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2012
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