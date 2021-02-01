Reyisi: İslam Cumhuriyetinin en büyük nimeti bağımsızlıktır

Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Başkanı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reyisi İslam Cumhuriyetinin en büyük nimetinin bağımsızlık olduğunu ve İran’ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu belirterek, İran bağımsızlığının halkın hürriyetinden kaynaklandığını ve bu hürriyetin bekçisinin de hak olacağını söyledi.

Ülke bağımsızlığının kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Reyisi, süper güçlerin İran için karar aldığı, ABD güçlerinin ülkede hükümranlık sürdükleri dönemin geride kaldığını belirtti. Reyisi ülkede 42 yıldan beri iradeler savaşı yaşandığını belirterek, ‘’ Düşmanlarımızın iradesi hürriyetimizin alınması ve kendi kültür, düşünce ve bakış açılarını akim kılmak ve bağımsızlığımızı almaktı fakat milletimizi iradesi bağımsız ve hür kalmak ve yüze Allah’ın hayatına hakim kalması yönündeydi. ‘’ dedi. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012