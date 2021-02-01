Devrim'den beri elektrik abone sayısı 11 kat artış gösterdi

Elektrik endüstrisindeki abone sayısı, Devrim'in yaşında yıl olan 1979 yılında, sadece 3 milyon 399 binken, 2013'ün sonunda 30 milyon 287 bine, Ocak 2021'de ise 37 milyon 512 bine yükseldi.

Böylece ülkedeki elektrik abone sayısında 11 kat artış yaşanmıştır.

Bu istatistiği ülkenin toplam nüfusu ile karşılaştırdığımızda, Devrim'in başlangıcından bu yana ülke toplam nüfusunun yaklaşık 2.5 kat artmasına rağmen, elektrik sektörü abone sayısı 11 kat arttığı görülmektedir.

Şu anda yaklaşık 4.5 milyon aboneye sahip Tahran abone sayısı bile İran'ın Devrim'den önceki toplam abone sayısından daha fazladır.

İslam Devrimi'nin zaferinden 42 yıl sonra, ülkedeki elektrikli köylerin sayısı 13 kattan fazla artarak 57 bin 600'ü geçti.

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