Cumhurbaşkanı Ruhani: İmam Humeyni'nin yolu devam edecek

İmam Humeyni'nin (RA) kutsal türbesinde İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Halkımızın devletimizin yanında olduğu ve bizim onlara hizmet ettiğimizi düşündükleri sürece İmam Humeyni'nin yolunu yıllarca, on yıllarca ve yüzyıllarca devam ettirebileceğimize inanıyoruz' dedi.

Geçen bir yılın durumunu çok zor olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Geçen yılın Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar hem dayatılan ekonomik savaştan kaynaklanan sorunlar, hem de korona sonucu oluşan sorunlar ile karşı karşıya kaldık ama cesurca şunu söyleyebilirim: El ele vererek halkımızı eziyet eden ve ona baskı uygulayan ekonomik savaş ile korona koşullarında halkımızın acısını azaltmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık' ifadesini kullandı.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bugün bu virüse karşı toplumun hem sağlığının hem de refahının hem işaretleri hem de ekonomik etkileri milletimizin başarılı bir millet olduğunu gösteriyor.

Sevgili ve şerefli İmamımız bize, İran toplumuna ve İslam toplumuna İslami Hareket ve İslam Devrimi sırasında çok değerli dersler ve yollar öğretti. Çoğu hareket ve devrimde liderler genellikle ya siyasi partilere ya da askeri güçlere güvenirler.

İmam Humeyni bu yollardan hiçbirini seçmedi. O ana gücü halkın gücü olarak gördü ve halkın zihin ve düşüncelerini bu yol için ikna etmeye çalıştı.

Nerede halkla birlikte olduksa ve insanlarımız sahnede oldularsa, toplumun karşılaştığı her sorunda zafere ulaşabildik'.

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