Taliban ile Afganistan devleti ve Afgan grupları arasında diyaloğu kolaylaştırmaya hazırız

Molla Berader başkanlığındaki Taliban heyetiyle yaptığı toplantıda konuşan Zarif, Afganistan'daki tüm etnik ve siyasi grupların varlığıyla kapsamlı bir hükümet kurma fikrinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Siyasi kararlar boşlukta alınamaz ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumu, anayasa gibi yapılar, kurumlar ve temel yasalar dikkate alınarak katılımcı bir süreç içinde oluşturulmalıdır' diye konuştu.

İran'ın Taliban ile Afganistan hükümet ve diğer Afgan gruplar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu açıklayan Zarif, 'Afganistan'ın iyi insanları zulüm gördü. Bu ülkede savaş yaandı ve ülke işgal edildi. Bu da Afgan halkına büyük zarar verdi. Çabanızın Afganistan'da barışı sağlayarak halkın acısını bir an önce sona erdirmek ve işgalcilerin bahanesinden bir an önce kurtulmak olmasını umuyorum' diye belirti.

Taliban heyeti başkanı Molla Berader de barış süreci ve Afganlar arası görüşmeler hakkında bilgi verdikten sonra yaptığı açıklamada, İran-Afganistan ilişkilerinin her zaman dostluk ve iyi komşuluk temeline dayandığını, Afganistan'da barış ve huzurun tesis edilmesini umduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

IŞİD'in Afganistan ve bölgedeki yıkıcı rolüne değinen Molla Berader, etnik gruplar arası diyalog sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tam barış için gerekli olan tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsamlı bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

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