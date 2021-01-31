İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni Türbesi ve şehitler mezarlığını ziyaret etti

Ayetullah Hamanei, İslam Devrimi'nin görkemli zaferinin 42. yıldönümünün arifesinde bu sabah İslam Devrimi Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin turbesinin ziyaret ederek dua ve Kur'an okudu ve İran halkının büyük İmamı'nı andı.

Ayeullah Hamanei ayrıca 28 Haziran 1981 olayında şehit olan Beheşti, Recayi, Bahüner ve diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek, onlara yüce Allah'tan rahmet diledi.

Ayetullah Hamaney daha sonra görkemli şehitlerin mezarlığına giderek İslam ve İran'ı savun şehitlerin ruhuna fatiha okudu.

Ayetullah Hamanei'nin bugünkü ziyaretlerine ilişkin görüntüler, daha sonra yayınlanacak.

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