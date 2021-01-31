Garipabadi: İran, dünyada uyuşturucuya karşı mücadelenin bayraktarıdır

İlgili uluslararası kuruluşların ve ülkelerin narkotikle mücadele programlarını destekleme ve ortak sorumluluklarını uygulamada eylemsizliğini de eleştiren Garipabadi, bu yaklaşımı düzeltmek için ülkeleri harekete çağırdı.

İran tarafından 2020 yılında sınırlarda ve ülke içinde asker ve kolluk kuvvetlerinin çabaları ve fedakarlıklarıyla 1147 tondan fazla çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre %41 büyüme gösterdiğini kaydeden Garipabadi, 'Bu yakalamaların en yüksek miktarı 916 ton ile afyon, 107 ton esrar, 27 ton morfin, 31 ton eroin, 20 ton metamfetamin ve 44 ton diğer maddelerdi' diye belirtti.

Garipabadi, '2020 yılında İran'ın narkotikle mücadele görevlileri, uyuşturucu kaçakçıları ile 2851 silahlı çatışma yaşadı, bu da 2196 çetenin yıkılmasına ve dağılmasına ve narkotiklerin transit ve dağıtım ağının çökertilmesine yol açtı. Bu çatışmalarda 10 İran kolluk kuvveti de şehit oldu' diye ekledi.

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