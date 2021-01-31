İran, araç hava yastığı kontrol ünitesi teknolojisine sahip beşinci ülkedir

Sanayi Bakanı Rezm Hüseyni'nin katılımıyla açılan 15. Uluslararası Otomotov Parçaları, Aksesuarları ve Kompleksleri Sergisi'nin ilk gününde yerli parça üreten bir firma tarafından üretilen yerli hava yastığı kontrol ünitesi ve beşinci nesil ECU (otomotiv bilgisayarı) görücüye çıktı.

Şimdiye kadar Japonya, Almanya, Çin ve ABD'den beş şirket bu teknolojiye sahipti. Böylece İran bu teknolojinin dünyadaki beşinci sahibi oldu.

Söz konusu firmanın araştırma ve inovasyon birimi ACU'nun tasarım uzmanı Muhammed Mehdi Seyfi'ye göre, 2014 yılından bu yana bu firmada bu parçayı üretmek ve bilgi edinmek için bir ekip oluşturulmuştur.

Bu ürün üzerinde güvenlik mühendisliği yapıldığını ve böylece sürüş sırasında açılmadığını dile getiren Seyfi, bunun ancak ciddi bir kaza durumunda çalıştığını söyledi.

Hava yastığı kontrol ünitesi, aracın boylamasına, enlemesine ve dik eksende hızlanma sensörleri ile donatılmıştır. Kontrol ünitesi bunların yanı sıra aracın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü tespit eden bir dönme oranı sensörüne de sahiptir.

Kontrol ünitesinin içinde bulunan sensörler, diğer sensörlerden gelen sinyallerin değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına hizmet eder. Bu yapı sayesinde kontrol ünitesi kazanın yönünü ve şiddetini belirleyebilir ve ilgili güvenlik sistemlerinin tetiklenmesini sağlayabilir.

Kontrol ünitesi ayrıca, kazadan sonra araç içindekilerin yönlerini bulmaları ve gerekli kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için çarpışma sinyal çıkışları üzerinden diğer CAN veri yolu sistemleri ile bağlı durumdadır.

Volkswagen’de gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve sürekli geliştirme çalışmaları, güvenlik sistemlerine ait kumanda sisteminin çok farklı çarpışmalara dahi optimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanabilmelerine olanak tanımaktadır. Ön hava yastıklarının kazanın şiddetine bağlı olarak iki kademeli olarak tetiklenmesi, sürücü ve ön yolcu için yaralanma riskinin daha da azaltılmasına katkı sağlar.

Bu sistem, çarpışmanın ve çarpışma şiddetinin oluşturduğu güçlü sarsıntının bir taş darbesi ya da derin çukurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırabilmektedir. Bu şekilde güvenlik sisteminin bir çarpışma olmadan tetiklenmesi durumu önlenmiş olur.

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