İran, Fecr On Günü kutlamalarına hazırlanıyor

İslami Yayınlar Koordinasyon Konseyi Başkanı Nusretullah Lütfi Kaim, Fecr On Günü'nün ilk gününe ilişkin planlarını açıklayarak ülke genelinde 42 bin sağlık odaklı program ve törenin uygulanağını duyurdu.

Fecr On Günü'nün ilk günü her yıl, İmam Humeyni'nin 1 Şubat 1979'da İran'a tarihi gelişi nedeniyle Tahran'da ve ülke genelinde çeşitli programlar ve törenler düzenlenerek kutlanır.

Bu yıl 1 Şubat'taki programlar arasında motorlu bir geçit töreni, İmam Humeyni'nin Mehrabad havaalanından Beheşt Zehra'ya giden yol üzerinde çiçek bırakmak ve kilise çanlarının, gemi ve trenlerin sirenlerinin çalınacağını kaydeden Lütfi Kaim, 'İmam Humeyni'nin kutsal şehir olan Kum ve Humeyn'deki evine çiçekler bırakılacak. Ayrıca tüm eğitim birimlerinde devrim çanının çalınması, ulusal ve taşra memurlarının huzurunda iki sembolik şekilde gerçekleştirilecek' diye konuştu.

İmam Humeyni, yıllar süren sürgünden sonra 1 Şubat 1979'da İran'a döndü ve İran halkının devrimi, 11 Şubat 1979'da saltanat rejiminin devrilmesiyle İmam Humeyni'nin gelişinden on gün sonra kazanıldı.

İran milleti her yıl Fecr On Günü'nde çeşitli kutlamalar yapar. Ancak bu yıl koronanın yayılması nedeniyle bu programların çoğu sanal olarak yapılacaktır.

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