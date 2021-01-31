Akademi Ödülleri adayları arasına iki İran belgeseli de girdi

Akademi Ödülleri'nin resmi web sitesinde yer alan habere göre, Taki Emirani tarafından yapılan Darbe 53 belgeseli ile Mina Kişaverz'ın İran sineması adına yönettiği Riskte Yaşama Sanatı adlı belgesel, Akademi Ödüleri En İyi Belgesel Ödülü'ne aday olmak için gerekli koşulları sağladı.

119 dakikalık Darbe 53 belgeseli, Dr. Musaddık'ın ulusal hükümetinin devrilmesine yol açan 28 Ağustos 1953 darbesinin dile getirilmemiş açılarını sunmaya çalışıyor; İngiltere ve ABD'nin ortak ve etkili rolünü perde arkasında vurguluyor.

Riskte Yaşama Sanatı belgeseli de İran ve Almanya'nın ortak ürünü ve aile içi şiddet konusunu işliyor. Filmin prömiyeri İngiltere'deki Sheffield Film Festivali'nde yapıldı ve kısa süre önce Pusan ​​Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı.

93. prestijli film ödülü için Oscar kazananlar listesinde, Suudi hükümetini eleştiren bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı'nn paralı askerler tarafından acımasızca öldürülmesinin öyküsünü anlatan Brian Vogel yönetmenliğindeki bir belgesel de bulunuyor.

93. Akademi Ödülleri için son aday listesi 15 Mart'ta açıklanacak ve ödül töreni sekiz hafta gecikmeyle 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish