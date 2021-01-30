Sputnik V aşısının İran'a ilk sevkiyatı bu hafta yapılacak

İkinci sevkiyatın Şubat ayının ortalarında, üçüncününse Şubat'ın sonlarında gerçekleşeceğini kaydeden Celali, 'Rusya'da İran'a her iki haftada bir ve bir ayda bir aşı sevkiyatı yapılacak' dedi.

İran'ın aşı üretim kapasitesinin de yüksek olduğunu düşünen Rus tarafı ile bu aşının İran'da ortak üretilmesi konusunda anlaştıklarını dile getiren Celali, 'Önümüzdeki 10 gün içinde İran Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet Moskova'ya gelerek bu konuyla ilgili görüşmelerde bulunacak' ifdesini kullandı.

Sputnik V, Moskova Sağlık Bakanlığı Gamelia Viroloji Merkezi tarafından geliştirilen ilk Rus korona aşısıdır ve Sputnik'ten sonraki (v) harfi zafer kelimesinin ilk harfidir.

Aşı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (yatırım projelerini finanse eden bir devlet kurumu) katılımıyla geliştirildi ve Ağustos 2020'de tescil edildi. Şimdiye kadar, Sputnik aşısından üç milyon dozu üretildi.

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