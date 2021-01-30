Gülistan'daki farklı etnik ve dinlere mensup insanların bir arada yaşaması takdire şayandır

Gürgan'da düzenlenen İran Uluslararası Etnikler Kültürü Sanal Festivali'nin canlı programının ikinci gecesinde konuşan Leitner, Gülistan ilinin çeşitli kültür, dil ve geleneklere sahip olduğunu belirterek, bunun turizmin gelişmesi için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gülistan'da düzenlenen Uluslararası Etnikler Kültürü Sanal Festivali'nin yalnızca İran’daki çeşitliliğin kutlanması değil, aynı zamanda başarılı bir gelecek için bir teşvik olduğunu ifade eden Leitner, Gülistan halkının mevcut kültürleri teşvik etme ve güçlendirme ve çeşitliliği destekleme çabalarını takdir etti.

İsviçre'nin her zaman yerel geleneklere değer verdiğinin altını çizerek, 'Bu nedenle ülkemiz kültürel faaliyetler ve yaşayan gelenekler açısından büyük zenginliğe sahip bir ülke olarak biliniyor. İsviçre kültürel özelliklerde bölgeden bölgeye farklılık gösteren bir ülkededir. Tarımdan müziğe, festival ve ritüeller, eski sporlar, geleneksel giyim ve hatta dini çeşitlilik gibi alanlarda çeşitliliğe sahip bir ülke olarak bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir' diye konuştu.

İsviçre ile Gülistan arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları hatırlatan Leitner, 'Gülistan ili neredeyse İsviçre'nin yarısı ve nüfusunun yaklaşık dörtte birine sahiptir. Dünyanın güzelliği, insanlarının çeşitliliğinde yatmaktadır. Bu çeşitlilik bazen toplumlar için zorlayıcı olabilse de, çeşitliliğin olmadığı bir toplum ayakta kalamaz. İran Uluslararası Etnikler Kültürü Sanal Festivali sırasında Gürgan'da bulunabilmeyi ve çeşitliliği kutlamanıza eşlik etmeyi diliyorum' diye ekledi.

Gülistan ili iklim çeşitliliği ve etnik, din ve farklı ırkların çokluğu nedeniyle İran Galerisi olarak biliniyor. İran Etnik Festivali Daimi Sekreteryası, Gülistan'ın merkezi Gürgan'da yer almaktadır.

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