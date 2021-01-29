Çavuşoğlu: Türkiye ve İran en zor zamanlarda birbiriyle dayanışma içinde olmuşlar

Çavuşoğlu ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevat Zarif, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, ikili ticaretteki düşüşün tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek günlerde ortak bir komisyon toplayarak ikili ilişkileri ve ticareti geliştirmek için çalışma yapılacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz diğer toplantıları nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceğimizi konuştuk. İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nı İran'da gerçekleştireceğiz, Astana formatında üçlü zirve yine Tahran'da olacak. Diğer taraftan Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizması var. Tüm bu toplantıları dışişleri bakanları ve liderler düzeyinde gerçekleştirmek için hazırlıkları bugün başlatmış olduk." diye konuştu.

İlişkileri geliştirmek ve pandemi sonrasına hazırlanmak gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ticaret, yatırım, lojistik konularının yanında bölgesel istikrar ve huzurun da önemli olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizması ile Türkiye-İran-Azerbaycan-Gürcistan dörtlü mekanizmasının hayata geçirildiğini belirterek, "Şimdi Afganistan'la üçlü bir mekanizma kurmak için çalışıyoruz. Bölgede yine Irak ve Suriye'nin istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Astana formatından bahsettik. Güney Kafkasya'da 3+3 formatıyla barışı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bugün dünyada zorluklar var. Zorlukların çoğu da bizim bölgemizde. O nedenle bizim hem ikili ilişkilerimizi güçlü tutmamız lazım hem de bölgenin istikrarı için iş birliğimizi güçlendirmek lazım." şeklinde konuştu.

Güney Kafkasya'daki ateşkesin kalıcı olması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi, Sayın Putin'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin desteklemesiyle 3+3 formatında Güney Kafkasya'yla ilgili bir iş birliği planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif'in bu kapsamda Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır ve bu bölgedeki normalleşme yine özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Amerika'nın yaptırımlarına karşı da duruşumuz bellidir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün Zarif'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceklerini de sözlerine ekledi.

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