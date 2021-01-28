Galibaf: Yüzde 20 Uranyum zenginleştirmede programın önündeyiz

İranlı uzmanların bir aydan az bir zamanda 17 kg yüzde 20 Uranyum zenginleştirdiklerini ifade eden Galibaf, IR2M santrifüjlerin kurulmasının da planlama çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Nükleer sanayin İran dahil ülkelerin gelişmesindeki önemine değinen Galibaf, İranlı uzmanları takdir etti.

Hükümetten İslami Şura Meclisi tarafından nükleer kanunun tam ve anında uygulanmasına teşekkür eden Galibaf, bu konuda özellikle Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumuna teşekkür ettiğini belirtti.

Beş artı bir grubunun KOEP çerçevesindeki taahhütlerini uygulamadığını ifade eden Galibaf, onların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012