28 Oca 2021 14:31
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News Code: 84202463
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Zarif, ABD yeni Dışişleri Bakanına hitaben

Trump’ın azami yenilgisini unutmayınız

Trump’ın azami yenilgisini unutmayınız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) çiğnemesine rağmen, İran’ın taahhütlerine bağlı kaldığını belirterek, ABD Dışişleri Bakanına hitaben, ‘’ Trump’ın azami hezimetini unutmayınız. ‘’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD, KOEP’i çiğnedi, gıda ve ilaç alım yollarını İran için kapattı ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı olanları cezalandırdı. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ İran bu skandal dönem içinde KOEP’e bağlı kaldı ve sadece telafi amaçlı adımları aldı. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bu durumda kim ilk adımı atacak? ‘’ diye soran Zarif, ABD eski başkanı Trump’ın azami hezimetinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

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