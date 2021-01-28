Trump’ın azami yenilgisini unutmayınız

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ ABD, KOEP’i çiğnedi, gıda ve ilaç alım yollarını İran için kapattı ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı olanları cezalandırdı. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ İran bu skandal dönem içinde KOEP’e bağlı kaldı ve sadece telafi amaçlı adımları aldı. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bu durumda kim ilk adımı atacak? ‘’ diye soran Zarif, ABD eski başkanı Trump’ın azami hezimetinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

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2012