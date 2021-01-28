Zarif, Gürcü meslektaşı ile telefon görüşmesi yaptı

Gürcistan’da temaslara bulunan Zarif, Korona’dan dolayı karantia’da olan Zalkaliyani ile yaptığı telefon görüşmesinde en son ikili ve bölgesel gelişmeleri inceledi.

Zarif, Zalkaliyani’nin bir an evvel tam sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Zaris Gürcistan temasları çerçevesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salume Zervabişvili ile görüştü.

Zarif, Gürcistan ziyaretinin amacını bölge ülkelerinin yardımı ile bölgesel gerginlikleri azaltılması ve komşu ülkelerle işbirliğinin artması olarak saymaktadır.

Zarif Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüşme öncesi Tiflis Kahramanlar Meydanında Kahramanlar Anıtına çelenk koydu.

Zarif, Gürcistan ziyareti öncesinde Azerbaycan, Rusya, Ermenistan’ı ziyaret etmişti. Zarif bir sonraki durağı olan Türkiye’de Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacaktır.

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