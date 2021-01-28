28 Oca 2021 13:02
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News Code: 84202317
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İran, Voleybol Milletler Ligine evsahipliği yapmak istiyor

İran, Voleybol Milletler Ligine evsahipliği yapmak istiyor

Tahran, IRNA- İran Voleybol Federasyonu Başkanı Mohamma Daverzeni, İran’ın Voleybol Milletler Ligine evsahipliği yapmak istediğini bildirdi.

Açıklamada bulunan Deverzeni, gelecek Voleybol Milletler Liginin Koronna’dan dolayı bir yerde yapılacağını belirterek, İran’ın bu oyunların düzenlenmesine hazır olduğunu ve bu yönde Uluslararası Federasyona hazır olduklarını bildirdiklerini söyledi.

Oyunların tam tarihinin ve evsahibinin belli olmadığını ifade eden Daverzeni, gelecek aylarda evsahibinin belirleneceğini ifade etti.

Daverzini, İran Milli Voleybol takımının kampının 28 Mart’ta başlayacağını ifade etti.

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