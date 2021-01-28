İran, Voleybol Milletler Ligine evsahipliği yapmak istiyor

Açıklamada bulunan Deverzeni, gelecek Voleybol Milletler Liginin Koronna’dan dolayı bir yerde yapılacağını belirterek, İran’ın bu oyunların düzenlenmesine hazır olduğunu ve bu yönde Uluslararası Federasyona hazır olduklarını bildirdiklerini söyledi.

Oyunların tam tarihinin ve evsahibinin belli olmadığını ifade eden Daverzeni, gelecek aylarda evsahibinin belirleneceğini ifade etti.

Daverzini, İran Milli Voleybol takımının kampının 28 Mart’ta başlayacağını ifade etti.

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2012