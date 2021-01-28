28 Oca 2021 12:53
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News Code: 84202309
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Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge ülkeleri ziyareti çerçevesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salume Zervabişvili ile görüştü.

Zarif, Gürcistan ziyaretinin amacını bölge ülkelerinin yardımı ile bölgesel gerginlikleri azaltılması ve komşu ülkelerle işbirliğinin artması olarak saymaktadır.

Zarif Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüşme öncesi Tiflis Kahramanlar Meydanında Kahramanlar Anıtına çelenk koydu.

Zarif, Gürcistan ziyareti öncesinde Azerbaycan, Rusya, Ermenistan’ı ziyaret etmişti. Zarif bir sonraki durağı olan Türkiye’de Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacaktır.

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