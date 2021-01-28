Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Zarif, Gürcistan ziyaretinin amacını bölge ülkelerinin yardımı ile bölgesel gerginlikleri azaltılması ve komşu ülkelerle işbirliğinin artması olarak saymaktadır.

Zarif Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüşme öncesi Tiflis Kahramanlar Meydanında Kahramanlar Anıtına çelenk koydu.

Zarif, Gürcistan ziyareti öncesinde Azerbaycan, Rusya, Ermenistan’ı ziyaret etmişti. Zarif bir sonraki durağı olan Türkiye’de Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacaktır.

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2012