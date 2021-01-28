28 Oca 2021 12:24
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News Code: 84202259
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Zarif: Bölgedeki gerginlikleri azaltmak için bölgesel çerçeveleri kullanırız

Zarif: Bölgedeki gerginlikleri azaltmak için bölgesel çerçeveleri kullanırız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölgedeki gerginlikleri azaltılması için bölgesel çerçeveleri kullandıklarını söyledi.

Bölge ülkelerini ziyaret çerçevesinde Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te temaslarda bulunan Zarif, yaptığı açıklamada, bölgemiz zor şartlardan geçmektedir ve bunların geride bırakılması gerekir.

Zarif, ‘’ Bölgede işbirliği için yeni şartları kullanmalıyız ve bölgeden yeni savaş ve çatışma çıkmamasından emin olmalıyız. ‘’ dedi.

İran ve Gürcistn’ı eskiye dayalı ilişkileri olduğunu ifade eden Zarif, Gürcistan’ın bazı ülkelerle ilgili hassasiyetlerini bildiklerini ve bölgesel çerçevelerden bölgedeki gerginliklerin azaltılması için yararlanmak istediklerini söyledi.

Transit alanında iki ülke arasında olumlu işbirliği olduğunu ifade eden Zarif, Güney Koridorunun Gürcistan’da sonlandığını ve bu yolun İran, Gürcistan ve diğer ülkeler için yararlı olacağını söyledi.

Zarif bu hafta başından itibaren, Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan’ı ziyaret etmektedir.

Zarif, yarın İstanbul’da Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacaktır.

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