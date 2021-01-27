İran Devrim Yıldönümü yürüyüşleri bu sene araçlarla yapılacaktır

Lotfi yaptığı açıklamada, bu sene korona’dan dolayı her sene olduğu gibi İran’ın genelinde yürüyüş imkanı olmadığını bundan dolayı bu seneki yürüyüşlerin şeklinin değiştiğini söylei.

Lotfi, yürüyüşlerin şeklinin değişmesine rağmen içeriğinin değişmediğini ifade ederek, bu seneki devrim yıldönümü törenlerinin her sene olduğu gibi İmam Humeyni’nin İran’a dönüş yıldönümünden başlayarak, devrimin zafer yıldönümü gününe kadar 10 gün süre ile kutlanacağını söyledi.

Törenlerin düzenlenmesi için 24 çalışma grubunun faaliyette bulunduğunu ifade eden Lotfi, bu sene sosyal mesafe de göz önünde bulundurularak ülke genelinde 3 bin program yapılacağını söyledi.

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2012