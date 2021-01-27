15. Uluslararası İmmünoloji ve Alerji Kongresi Ahvaz'da başladı

27-29 ocak arasında 21 sanal bilimsel çalıştay ve yaklaşık 1400 katılımcıyla gerçekleştirilecek olan bu bilimsel kongrede Japonya, ABD, İsviçre ve İran'dan 11 bilimsel konuşmanın yanı sıra 676 makale ve poster kabul edilecektir.

Uluslararası İmmünoloji ve Alerji Kongresi'nde, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden profesörler ve araştırmacılar, immünoloji alanındaki en son bilimsel makalelerini ve özellikle korona alanında üretilen aşıları, üç gün boyunca 20 farklı panelde sunacaklar.

Ayrıca kongrede öğrenciler için çeşitli eğitim programları olacak ve ilgilenenler kongreyi Aparat üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

İRNA'ya konuşan Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Ali Esedirad, 'Bu kongre, İran'ın tıp üniversitelerinden birinde İran İmmünoloji ve Alerji Derneği'nin evsahipliğinde her iki yılda bir düzenlenmektedir' dedi.

Bu kongrede, immünoloji ve ilgili bilimlerin klinik alanlardaki en son başarıları profesörler, bilim adamları ve öğrencilerle paylaşılacaktır.