İran, Afganistan'da savaş yoluyla iktidara gelen akımı resmiyete tanımaz

Dün akşam başkent Tahran'a gelen Taliban Grubu Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Molla Abdülgani Berader'in başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Amiral Şemhani, bölgede ABD zulmünün tarihine değinerek, 'ABD, Afganistan'da barış ve güvenlik istemiyor. ABD'nin stratejisi, Afganistan'ın çeşitli grupları arasındaki savaşı ve kan dökülmesini sürdürmektir' dedi.

ABD'nin kendilerini güvensizlik ve istikrarsızlıktan suçlamak için Afganistan'daki çeşitli gruplar arasındaki görüşmelerde bir çıkmaz yaratmak amacıyla barış görüşmeleri gösterisini sürdürdüğünü ifade eden Amiral Şemhani, İran'ın Afganistan'da savaş yoluyla iktidarı ele geçirmek isteyen akımları tanımayacağını belirterek, tamamen barışçıl bir ortamda Afganistan'ın kaderinin belirlenmesinde tüm etnik grupların katılım yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Afganistan'ın özellikle İran sınırındaki illerdeki güvenliğini vazgeçilmez bir mesele olarak değerlendiren Amiral Şemhani, Taliban'ın herhangi bir güvensizlikle mücadele etmek ve IŞİD hareketlerine karşı koymak için Afgan hükümeti ile işbirliği gerektiğini ifade etti.

Berader de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili bir rapor sunarak, Trump'ın barış anlaşmasının uygulanmasındaki yükümlülüklerine işaret ederek, 'ABD'ye güvenmiyoruz ve ABD paralı askerlerinden herhangi bir akımla mücadele edeceğiz' dedi.

Afganistan'ın geleceğinde tüm etnik grupların ve aşiretlerin katılması ve rol oynaması gerektiğini belirten Berader, Afgan-İran sınırının güvenliğini vurgulayarak Taliban'ın bu alanda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.

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