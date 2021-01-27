Yılın ilk dokuz ayında 2.2 milyar dolar yerlileştirme sağlandı

Sanayi Bakanlığı Sanayi Bakanlığı ile Üniversite Cihadı arasındaki anlaşmanın imza töreninde konuşan Sadıki Niyareki, 'Sanayi Bakanlığı'nın misyonlarından biri, ülkenin mevcut tüm kapasiteleri ve teknolojilerini yükseltmek, yerli üretimi geliştirmek ve derinleştirmek, verimliliği artırmak vb. için kullanmaktır' dedi

Yurt içi üretim hareketine atıfta bulunan Sadıki Niyareki, 'Bu, ekonomik şoklara karşı dayanıklılığı artırmak ve Bakanlık tarafından vurgulanan üretim birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bakanlık için önemlidir' ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar, otomobil ve parça imalatı, petrokimya ve rafineriler alanlarında yurt içinde yapılan tablolar şeklinde toplam 240 milyon dolarlık, yerli üreticiler ile endüstriyel kurumlar arasında sözleşmelere yol açtığını dile getiren Sadıki Niyareki, 'Ülke petrol dışı ihracatla yönetiliyor ve buna göre gelirler, sahip olmadığımız bir bölüm olan teknik ve teknolojik bilginin satın alınmasına öncelikli olarak harcanmalıdır'diye ekledi.