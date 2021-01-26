Hatibzade: Afganistan’da barış tüm grupların rol ifa etmesi ile mümkündür

Hatibzade, Taliban’dan bir grubun İran’ı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, bu ziyaretin amacının Afganistan’da barış süreci hakkında görüşme olduğunu ve Afganistan’da kalıcı istikrarın tek yolunun tün grupları rol ifa etmesinden geçtiğini söyledi.

İran’da kamu diplomasisinde cereyan edenlerin diplomasinin yeni aşaması olduğunu ve İran’ın geleneksel diplomasisi ve uluslararası diplomasinin yeni gelişmeleri tecrübe ettiğini söyledi.

İran’ın Özel Afganistan temsilcisinin geçen günlerde Rus, Alman, Afganlı ve BM Genel Sekreterinin Özel Afganistan temsilcisi ile görüştüğünü ifade eden Hatibzade, Taliban heyeti ile Afganistan’da kalıcı barış sürecinin görüşüleceğini belirtti.

Hatibzade, İran’ın Afganistan politikasının her zaman bağımsız ve ABD tutumuna bağlı olmadığını ifade ederek, Afganlılar arasında görüşmelerin o ülkedeki kalıcı barışın tek yolu olduğunu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Amerika’nın yıllarca Afganistan’a müdahale sonrası bunu sonlandırmaktan ve sorumlu bir çıkıştan başka yolu yoktur. ‘’ dedi.

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2012