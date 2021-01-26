İran Deniz Sanayi, ambargolara rağmen faal konumdadır

Trump yönetimi Beyaz Saray’da bulunduğu son gün İran Denizcilik Kurumu Başkanı dahil bazı İranlı yetkilileri ambargolar listesine yerleştirdiğini bildirdi.

Rastad, ABD yönetiminin görevi İran halkının ihtiyaçlarını taşımak olan bir kurumun başındaki kişiye ambargo uygulanmasının İstikbarın kahraman İran milletine olan kinini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Rastad, tüm ambargolar ve baskılara İran Denizcilik sektörü ve sanayinin faal ve ayakta olduğunu söyledi.

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