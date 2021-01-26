26 Oca 2021 18:45
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News Code: 84200174
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İran Deniz Sanayi, ambargolara rağmen faal konumdadır

İran Deniz Sanayi, ambargolara rağmen faal konumdadır

Tahran, IRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Mohamm Rastad, ABD’nin eşi görülmemiş ambargolarına rağmen, İran Deniz Sanayinin ayakta ve faal konumda olduğunu söyledi.

Trump yönetimi Beyaz Saray’da bulunduğu son gün İran Denizcilik Kurumu Başkanı dahil bazı İranlı yetkilileri ambargolar listesine yerleştirdiğini bildirdi.

Rastad, ABD yönetiminin görevi İran halkının ihtiyaçlarını taşımak olan bir kurumun başındaki kişiye ambargo uygulanmasının İstikbarın kahraman İran milletine olan kinini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Rastad, tüm ambargolar ve baskılara İran Denizcilik sektörü ve sanayinin faal ve ayakta olduğunu söyledi.

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