İran, 4. Kez APDIM Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna (ESCAP) bağlı bi kuruluş olan APDIM, 5. Yönetim Kurulu toplantısı BM Genel Sekreteri Yardımcısı Armida Salsiah Alisjahbana ve üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Katılımcılar, İran Plan ve Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı Seyyid Hamid Pur Mohammadi’yi toplantınnın başkanı ve Türk temsilcisini de Başkan Yardımcısı olarak seçtiler.

APDIM, 5. Toplantısında kurumun stratejik planı, merkezin çalışma şekli ve merkezin iki yıllık programı onayladı. APDIM’ın 6. Toplantısı Türkiye’de düzenlenecektir.

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2012