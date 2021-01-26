İran Gümrük Başkanı: İran'ın dış ticareti yılın ilk 10 ayında 59 milyar dolara ulaştı

Yaptırımlar karşısında ticaretteki artış eğilimine değinerek, İran'ın bu yılın ilk 10 ayında dünya ülkeleri ile dış ticaret hacminin 58 milyar 700 milyon dolar değerinde 122 milyon 800 bin ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mireşrefi, Bu miktarın ihracat payı 94 milyon 541 bin ton ağırlığında 28 milyar 63 milyon dolar olurken, ithalat payı 28 milyon 249 bin ton ağırlığında 20 milyar 639 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayına göre ihracat artış gösterdi. Bu trende bu yılın Şubat ve Mart aylarında daha fazla büyümenin eşlik edeceği tahmin edilmektedir' dedi.

Bu dönemde petrol dışı ürünlerin ihracatının ağırlık ve değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %17,7 ve %20 azaldığını dile getiren Mireşrefi, 'İran'ın bu yılın ilk 10 ayında ihracat yaptığı ülkeler, Çin 22 milyon 800 bin ton ağırlığında 7 milyar 200 milyon dolar, Irak 22 milyon 300 bin ton ağırlığında 6 milyar 300 bin dolar, BAE 12 milyon 800 bin ton ağırlığında 3.7 milyar dolar, Türkiye 5.7 milyon ton ağırlığında 2 milyar dolar, Afganistan 5.8 milyon ton ağırlığında 1.9 milyar dolar oldu' diye ekledi.