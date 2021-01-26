Şu anda ABD ile müzakere etme planımız yoktur

İran'ın halen ABD ile müzakere etme planının olmadığını belirten Rabii, 'Bu konudaki herhangi bir ilerleme, ABD'nin BMGK 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmek için atacağı pratik adımlara bağlıdır. Elbette ABD'nin sonsuza kadar vakti olmayacak ve fırsat penceresi yalnızca ABD için değil, Nükleer Anlaşma'nın Avrupalı ​​üyeleri için de yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çok sınırlı' diye konuştu.

ABD hükümetinin sorunları daha karmaşık hale gelmeden önce iyi niyet göstermek ve güven inşa etmek için pratik adımlar ve kararlar almasını umduklarını kaydeden Rabii, İran'ın nükleer programı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

UAEK müfettişleri kısıtlamanın ilk adımları Şubat ayının son haftasında başlayacak

Rabii, UAEK müfettişlerinin nükleer sahalara erişim süresine ilişkin olarak, 'Parlamento yasasının açıklandığı tarihe göre, Ek Protokol ile ilgili müfettişlerin kısıtlanması için ilk adımlar Şubat ayının son haftasında başlayacak' ifadesini kullandı.

Rabii, 'Elbette, denetim önlemleri anlaşmasıyla ilgili işlemler devam edecektir. Bu denetim önlemleri anlaşmasıyla ilgili ana denetimlerin ve kameraların her zamanki gibi devam edeceğini belirtmem gerekiyor' diy ekledi.

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