İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi, BM Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tahiriyan ile Lyons bu görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler, barış süreci ve diplomatik yollarla kalıcı istikrarın sağlanması hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Taherian, ikili ilişkiler ve Afgan barış sürecini görüşmek üzere dün de Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer ile görüştü.

Rusya ve Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcileri ile de Afganistan konusunda görüşne Tahiriyan, diplomatik yollarla kalıcı barışın tesisi için şiddeti azaltma ve birlikte çalışma gereğini vurguladı.

Afganistan'daki krizi sona erdirmek ve bu ülke halkının acısını azaltmak için en uygun yol olarak Afganlar arası görüşmelerden bahseden Tahiriyan, ülkemizin bu yönde her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish