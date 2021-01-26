Washington ile konuşmak için acelemiz yok

ABD merkezli NBC televizyon kanalı ile yaptığı röportajda konuşan Tahtı Revançı, 'Top Amerika'nın sahasında. 2018'de Trump yönetimi sırasında müzakere masasından ayrılan ABD'ydi. Şimdi, bir önceki yönetimin iflas politikasını devam ettirip ettirmemesi veya yeni bir sayfa açmak isteyip istemediğine karar vermek, Washington'un elinde' diye belirtti.

Nükleer Anlaşma taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da tüm yükümlülüklerine hemen döneceğini defalarca açıkladığını kaydeden Tahtı Revançı, İran'ın Biden yönemiyle müzakere etme planı olmadığını ve Biden'ın yaptırımları kaldırmasını ve ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına geri döndürmek için ilk adımı atmasını beklediklerini söyledi.

Tahran'ın Biden hükümeti ile henüz görüşme yapmadığını ifade eden Tahtı Revançı, Biden'in göreve başladığından beri İran ile ABD arasında hiçbir görüşme olmadığını kaydetti.

İran'ın, ABD ile muhtemelen İsviçre hükümeti tarafından bir arabulucu aracılığıyla doğrudan veya dolaylı görüşmeler başlatma planı olup olmadığı sorusuna cevap veren Tahtı Revançı, 'Bu konuda herhangi bir planımız yok. İran, Washington ile konuşmak için acele etmiyor. Herhangi bir kararı almak, ABD'ye bağlıdır. Bu konuda bizim acelemiz yok' yanıtını verdi.

General Süleymani suikastıyla ilgili bir soruya da yanıt veren İranlı yetkili, 'General Süleymani'ye suikast düzenlenmesi suçu cevapsız kalmayacak' ifadesini kullandı.

İran'ın sadece sözlere yetinmediğini ve ABD'nin eylemlerini görmeleri gerektiğini dile getiren Tahtı Revançı, 'İki taraf arasında tüm tutuklu veya mahkumların kapsamlı bir değişimine hazırız ve bu basit ve dürüst bir öneridir' diye ekledi.

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