Ayetullah Hamenei: Şehit Fahrizade’nin emekleri ve görülmemiş ihlasının bedeli şehadetti

Şehit Fahrizade’nin ailesi ile görüşen Ayetullah Hamenei, şehitliğin yüce makamının dünyevi hiçbir makamla karşılaştırılmayacak kadar yüksek olduğunu ifade etti.

Şehit Fahrizade’nin isminin vefatı sonrası halk tarafından bilinmesi ve bir çok genecin kendini tanımamasından dolayı üzgün olmalarının da şehidin ihlasının eseri olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, şehit eşlerinin onların ilahi ödüllerinde parayı olduğunu belirterek, şehidin ailesinin kalplerine sabır inmesini temenni etti.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012