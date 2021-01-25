İran ve Çin Meclis Başkanları Korona ile mücadelede işbirliğinin devamına vurgu yaptılar

Galibaf görüşmede, İslam Devriminin zaferi ile iki ülke ilişkilerinin ekonomik, siyasi, kültürel ve parlamentolar düzeyinde yeni döneme girdiğini ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak görüşlerinin ilişkilerin gelişmesine sebep olduğunu söyledi.

Geleceğin Asya kıtasına ve bağımsız ülkelere ait olacağını ifade eden Galibaf, İran-Pekin ilişkilerinin diğer ülkelerle ilişkiler ve uluslararası konulardan etkilenmeyeceğini ve bu ilişkilerin ortak menfaatler çerçevesinde tüm alanlarda gelişeceğini söyledi.

Çin’in Korona ile mücadeledeki başarısını kutlayan Galibaf, Pekin’ın bu hastalıkla mücadelede İran’ verdiği yardımlara teşekkür etti ve iki ülkenin korona ile mücadelede işbirliğinin devamına vurgu yaptı.

Can Lee Şou da iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. Yıldönümüne işaretle, iki ülke ilişkilerinin dostane ilişkilerinin tarihi olduğunu ve zor zamanlarda bir birine yardımlardan kaynaklı olduğunu söyledi.

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2012