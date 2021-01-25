Endonezya'da alıkonulan İran'a ait petrol tankerinin durumunu yakından takip ediyoruz

Petrol Endüstrisi Ekipman İmalatçıları Derneği üyeleriyle yaptığı toplantı sırasında gazetecilere konuşan Zengene, tankerin İran petrolünü taşıdığını ifade ederek, 'Tankerin durumu yakından takip edilmektedir' dedi.

İran petrol endüstrisindeki yabancı şirketlerin varlığını her zaman memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zengene, İran petrol endüstrisindeki yabancıların varlığının kabiliyetleri güçlendirmek ve ihtiyaçları karşılamak olduğuna dikkat çekerek, 'İran'ın kapasitesi ülkenin milli zenginlikleri arasındadır' diye konuştu.

Zengene, 'En zor koşullarda kendi ayağımızın üzerinde durduğumuz bu endüstrinin insani kapasitesi, petrolden daha önemlidir' diye ekledi.

Endonezya Devleti, dün Endonezya Sahil Güvenliği'nin Endonezya karasularında İran bandıralı bir petrol tankerini ele geçirdiğini duyurdu.

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