Türkiye sınırında kayıp İran vatandaşlarının bulunması için istişarelerimiz sürüyor

İRNA'ya konuşan Resul Mokabeli, 18 Ocak'ta çığ düşmesi soruncu Urmiye ilçesinin Koran bölgesinde yaşayan beş kişinin kazaya uğradığını ifade ederek, 'Olayın en başından beri köylülerden birkaçının sınır bölgelerine gittikleri haberini aldıktan ve eldeki bilgiler gözden geçirildikten hemen sonra, kayıpların durumunu takip etmek için şehrin tüm tesisleri seferber edildi' dedi

İran sınır noktalarından Türk sınır güçlerine soruşturma talebi ve kayıpların aranması için acil eylem duyurulduğunu belirten Mukabili, 'Türk sınır muhafızlarından oluşan ekipler olay yerine sevk edildi ve şu ana kadar sonuçsuz kalan saatler süren aramalar yapılırken, İran Kızılay Cemiyeti'ne bağlı yardım ekipleri en başından beri olay yerine sevk edilmeye hazırdı' diye belirtti

İran-Türkiye sınırındaki kar fırtınası nedeniyle düşen çığ sonucu 18 Ocak'ta beş İran vatandaşı kayboldu. Soma Bradust Muhtarı Said Hakiki bu konuda yaptığı açıklamada, 'Öğlen saatlerinde, İran-Türkiye sınırındaki yüksekliklere çığ düşmesi sonucu Köran köyünün beş sakini kayboldu' diye ekledi.