İran belgeselleri Büyük Gökyüzü Belgesel Film Festivali'ne katılacak

İranlı yönetmen Mercan Hüsrevi'nin yönettiği 'Kar' isimli belgesel ve Arman Golipur Deşteki'nin yönettiği Hunyar'ın Çocukları ve Ebülfezl Taluni'nin Bir Atın İnsandan Daha Çok Kanı Vardır adlı film ve Rahim'in Debihi'nin yönettiği 'Kutsal Ekmek' adlı filmi, Büyük Gökyüzü Belgesel Film Festivali'ne katılacak.

Bu festival, Akademi Ödülleri tarafından akredite edildiği için ABD'deki en büyük belgesel etkinliklerinden biridir.

19.Büyük Gökyüzü Belgesel Film Festivali 19-28 Şubat tarihleri ​​arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

19. Büyük Gökyüzü Belgesel Film Festivali'nde öne çıkan eserler, 86 ülke tarafından gönderilen 1800 film arasından seçildi.



