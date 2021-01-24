Azadi Kulesi'nin tepesine yansıyan Kalemin Dansı

UNESCO-İran Ulusal Komisyonunun halkla ilişkilerinden yayınladığı raporda 25 ocak Pazartesi günü Tahran'daki Azadi Kulesi üzerinde saat 09: 30'dan itibaren İpek Yolu hat video haritalama gösterisi saat 9: 30'dan sabah 7: 00'ye kadar aynı yerde dört gece boyunca devam edecektir.

Halk, ilk Uluslararası İpek Yolu Hat Sergisi "Kalem Dansı" nın çalışmalarını Azadi Kulesi üzerinde video haritalama şeklinde izlemek için sağlık protokollerini gözlemleyerek orada bulunabilir.

Ayrıca bu vesileyle Azadi Kulesi'nde İran hat sanatının eski sanatçılarının eserlerinin yer aldığı bir sergi açılacak.

İlk Uluslararası İpek Yolu Kaligrafi Sergisi, Kalem Dansının 1'incisi 20 ocakta Meşhed'de açıldı.

Bu sanal sergide dünyanın 30 ülkesinden sanatçıların 800'den fazla eseri izleyiciyle buluştu.Ayrıca bu büyük uluslararası etkinliğin üç günlük konferansı 21-23 ocak tarihleri ​​arasında Güney Kore, İran, Hindistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Afganistan, Suriye, Cezayir gibi ülkelerden konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Azadi Kulesi'nin yanı sıra Uluslararası Kalem Dansı Sergisi'nin hattatlar sergisi, video haritalama, video sanatı, ışık düzenlemeleri ve aydınlatma gibi ışık projelerinin hayata geçirilmesi ile eş zamanlı olarak Meşhed, Arak, İsfahan, Şiraz, Hamedan ve Bandar humeyr gibi diğer İran şehirlerinde de gerçekleştirilecektir.

Bu uluslararası sanat etkinliği, katılımcı ülkelerin büyükelçileri ile bir grup yetkili ve kültür, sanat ve medya mensuplarının katıldığı bir törenle 28 ocak tarihinde sona erecektir.