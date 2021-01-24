Zarif: Üstad Hüsrevşahi, İslam dünyasının yakınlaşması ve birliğinin öncülerinden biriydi

Hüsrevşahi'nin anma töreninde konuşan Zarif, 'Dışişleri Bakanlığı'ndaki iyi meslektaşımız rahmetli Profesör Seyyid Hadi Hüsrevşahi'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bu büyük kayıp için rahmetli Üstadın ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına, öğrencilerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum' diye belirtti.

Zarif, 'Üstad'ın vefat etmesi üzücü ve büyük bir kayıp, ve ne yazık ki şerefli halkımızın cenaze ve anma törenleri ile onu yolcu etmelerinin mümkün olmadığı bir zamanda aramızdan ayrıldı. Bu, merhum Profesör Hadi Hüsrevşahi 'nin ölümünden beri hepimizin yüreğinde kalan kederdir' dedi

Profesör Hüsrevşahi'nin Dışişleri Bakanlığı'nın iyi ve önde gelen bir meslektaşı olduğunu belirten Zarif, 'Gerek Vatikan'da görev yaptığı süre boyunca gerekse Kahire'de görev yaptığı zamanda sorumluluklarını büyük bir gayretle, çok derin ve devrimci bir vizyonla yerine getirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nda ve esas olarak İslami hareketler tartışmalarında parlak bir geçmiş bıraktı' ifadesini kullandı.

Zarif, 'Üstad Hüsrevşahi, İslam dünyasının yakınlaşmasının ve birliğinin öncülerinden biriydi ve Merhum Cemal el-Din Esadabadi'yi seven ve onu İslam'ı birleştirme ve İslam dünyasını uyandırma çabasının bir örneği olarak tanıyan biri olarak Profesör Hüsrevşahi, hem İran içindeki İslami hareketi tanıtmak hem de İslami İran'ı İslam dünyasına tanıtmak ve hatta Vatikan'daki görev süresi boyunca Hıristiyan dünyasına tanıtmak için her alanda büyük çaba gösterdi'diye ekledi.