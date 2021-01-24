24 Oca 2021 16:07
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Lek, Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi

Lek, Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi

Tahran, İRNA- Persepolis Futbol Takımı Kalecisi Hamed Lek, AFC kullanıcılarınca 2020'de Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.

Persepolis Futbol Takımı'nın 30 yaşındaki kalecisi Lek, futbol taraftarlarınca 2020 yılında Asya Şampiyonlar Ligi'nin en değerli ve en iyi oyuncusu olarak seçilerek en değerli oyuncusu ödülünü kazandı.

Persepolis'te Beyranvend'in yerine gelen Hamed Lek, takımı için oynadığı sekiz maçtan beşinde hiç gol yememeyi başardı. Kırmızıların kalecisi, hepsi penaltı noktasından olmak üzere sadece dört gol yedi.

Lek dışında Persepolis'teki 2 eski takım arkadaşı da bu yarışmanın 10 değerli oyuncusu arasında yer aldı.

Lek bu ankette oyların %47,14'ünü kazandı.

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