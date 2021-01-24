İran-Ermenistan ticaret hacmi 1 milyar dolara çıkacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Keubiyan, İsfahan Valisi Abbas Rızayi ile yaptığı görüşmede, 'Bir bakan olarak İran'a ilk ziyaretim ve bu gezi tesadüfi değildi çünkü bu ülkenin büyük, engin ve güçlü potansiyelinin farkındayım ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için çalışmalıyız’ dedi.

Birçok idari adımın atılması gerektiğini ve iki ülkenin ürünlerini üçüncü bir ülkeye ihraç edip satabileceklerini kaydeden Kerubiyan, 'Sadece Avrasya'ya değil diğer ülkelere de ihracat yapmayı planlıyoruz. Geçen yılki ticaret hacmi 400 milyon dolardı ki bu bizim kapasitemizin altında’ diye belirtti.

Ermenistan Ekonomi Bakanı, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin seviyesini artırmak amacıyla istişarelerde bulunmak üzere 24 Ocak’ta Cuma günü Tahran'a geldi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı, beş günlük İran ziyaretinde aralarında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Alirıza Rezm Hüseyni, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari ve Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafii'nin de bulunduğu yetkililerle ile bir araya geldi.