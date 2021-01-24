İran, 13 ülke arasında en düşük ortalama korona vakası artış oranına sahip

Korona hastalığına yakalanan nüfusun artış miktarının Ekim ayında 120 binden Ocak 2021'de 184 bine düştüğünü dile getiren Dehgani, 'Eylül'de günde ortalama 2500 kişi, Ekim'de yaklaşık 4500 kişi, Kasım'da yaklaşık 9400 kişi, Aralık'ta günde yaklaşık 11 bin kişi ve Ocak ayında günde ortalama 6100 kişi koronaya yakalandı' diye belirtti.

Eylül ayında başlayan ve Ekim ayında % 0,59'dan %0,84'e, ardından Kasım ayında %1,41'e yükselen ülkede günlük nüfusa oranla ortalama vaka artış oranının yükseldiğini ifade eden Dehgani, Aralık ayında bu sürecin durduğunu ve yüzde 1,13'e düştükten sonra Ocak 2021'de yüzde 0,5'e gerilediğini söyledi.

Dehgani, 'Buna göre, hastalığın ortalama günlük büyüme hızı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyesine düştü. Dolayısıyla ortalama hastalık büyüme oranı açısından İran, koronanın en çok etkilediği diğer 13 ülke (Çin, Rusya, Türkiye, Brezilya, İspanya, ABD, Fransa, İran, Kanada, İngiltere, Almanya, Pakistan ve İtalya) arasında en alt sıralamada yer alarak en iyi performansı gösterdi ve bu bir rekordur' diye ekledi.

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