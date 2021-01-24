80 bin tonluk ihracat, İran'ın en aktif kara sınırının canlılığının sembolü

Bazergan Sınır Kapısı, İran'ın farklı ülkelerle ticaretinin yapıldığı ana güzergahtır. Ülkenin en kuzeybatı bölgesinde yaklaşık 95 yıldır faaliyet gösteren ve Asya ve Avrupa'ya geçiş koridorunda aktif sınırlardan biri olan Bazergan Sınır Kapısı, İran-Türkiye sınır yetkililerinin korona salgını nedeniyle Şubat 2020'de bir süreliğine kapatıldı. Ancak salgının hız kesmesiyle Haziran 2020'de tekrar faaliyete başladı.

Yılda 26 milyar dolardan fazla dış transit geçişi yapılan Bazergan Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ulusal, uluslararası ve yerel ekonomi için çok önemliydi.

Sınırın bu yıl haziran ayı ortasında yeniden açılmasından bu yana 79 bin 639 ton mal ihracatı yapıldı ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk bir azalmaya rağmen dolar bazında yüzde 31 arttı.

Bu sınırdan yapılan başlıca ihracat kalemleri arasında petrokimya ürünleri, bitki ve tarım ürünleri, taş ve bağlı ürünler, seramik ve cam eşyalar, hurda ve demir-çelik hurdaları ve tekstil ürünleridir.

Bazergan gümrüğü ve Maku şehri, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırına yakındır. İran'ın bu bölgedeki bu ülkelerle olan sınır uzunluğu sırasıyla 130 ve 140 kilometredir.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

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