İran ve Japonya kirlilik ölçme ve hastane ekipmanı satın almak için görüşme yaptı

İran Planlama ve Bütçe Teşkilatı'nda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İran Planlama ve Bütçe Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Haritalama Teşkilatı temsilcileri katılımıyla dörtlü yapılan toplantıda, Tahran'da hastane yapımı, hava kirliliği konusunda işbirliği ve afet yönetimi meseleleri görüşüldü.

Görüşmede İran ve Japonya temsilcileri, kısıtlamaların ve yaptırımların kaldırılması ile daha fazla ikili işbirliği yapabileceklerini umduklarını ifade ettiler.

Devlet Planlama ve Bütçe Teşkilatı Halkla İlişkiler, Enformasyon ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Nesrin Veziri bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran ve Japonya arasındaki tamamlanmamış işbirliği projelerine ve bunların Japon hükümeti tarafından uygulanmamasına değinerek, kısıtlamaların ve özellikle ABD ambargolarının kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin 1948 yılından beri kurulduğunu kaydeden Veziri, bunun devam etmesini sadece yeni bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasına bağlı olarak görmediğini belirterek, 'Dışişleri Bakanlığı'na göre bu anlaşmanın onaylanmasına kadar, iki ülke arasında işbirliği devam edebilir' dedi.

İran'daki JICA'nın başkanı Azuma da toplantıda yaptığı açıklamada, projelerin uygulanmasında iki ülke arasındaki yaptırım ve anlaşmaların rolüne değinerek, 'Herhangi bir yeni projenin uygulanması hükümetin iznine tabidir. Ancak Japonya-İran işbirliği anlaşmasının nihaileşmediği için yeni projenin uygulanma imkanı bulunmamaktadır' diye konuştu.

Kovid-19 virüsü salgını nedeniyle Tahran'ın hava kalitesi kontrol projesinin askıya alınmasına işaret eden Azuma, bunun süresinin 15 ay daha uzatıldığını dile getirerek, 'Tahran'ın hava kirliliği test laboratuvarını donatmak için bazı ekipmanlar satın alındı ​​ve devam etmek için ithalat aşamasındadır. Biz Japonya olarak Tahran hava kalitesi kontrol projesinde işbirliği yapıyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish