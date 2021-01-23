İran'da yıllık 135 bin kanser vakası görülüyor

Ülkedeki kanser vaka ve ölüm oranı hakkında açıklamalarda bulunan Ostovar, 'İran'daki bu hastalığa bağlı yıllık vaka ve ölüm oranı, küresel ortalamanın altındadır. 100 bin nüfus başına kanser vaka oranı, erkeklerde yüzde 155, kadınlarda ise yüzde 128 civarında' dedi.

Ulusal Kanser Bakım Planı'na göre, bu hastalığın görülme sıklığının 100 bin kişide 168.89 olduğunu dile getiren Ostovar, 'Erkekler için bu oran 100 binde 180, kadınlar içinse 100 160'tır' diye belirtti.

Meme, prostat, kolon, deri ve mide kanserlerinin ülkede beş yaygın kanser türü olduğuna dikkati çeken Ostovar, 'Erkeklerde en yüksek hastalık sırasıyla prostat, deri, mide, kolon ve mesane kanseri, kadınlarda ise meme, kolon, deri, tiroid ve mide kanserleridir' diye konuştu.

İran'da insanların %14'ünün hayatları boyunca kansere yakalandığını, bu oranın dünyada %20 olduğunu belirten Ostovar, 'İnsanların %7'si kanser nedeniyle hayatını kaybederken, kansere yakalananların iyileşme olasılığı yüzde 50'dir' diye ekledi.

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