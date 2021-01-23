7 İranlı şirket, Birleşmiş Milletler CTCN İklim Teknolojisi Ağı'na üye oldu

Çevre dostu teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere transferi, çevre sektöründeki BM kalkınma hedeflerinden biridir. Dolayısıyla BM İklim Değişikliği Konvansiyonu. Birleşmiş Milletler UNFCCC ile uyumlu teknolojileri veya teknik bilgiyi teşvik etmek, kolaylaştırmak ve finanse etmek, aktarmak veya bunlara erişmek gibi hedeflere ulaşmak için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek için tutarlı programlar sağlamayı amaçlamaktadır.

İklim ve Ağ Teknoloji Merkezi, çevre dostu teknolojilerin uygulanmasını, geliştirilmesini ve gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını talep etmektedir.

İklim Teknolojisi Merkezi ve Ağı, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için teknolojiyi gelişmekte olan ülkelere aktarmak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında kurulmuştur. CTCN, gelişmekte olan ülkelerden başvuru almanın yanı sıra, iklim değişikliği ile ilgili teknik bilgi veya teknolojiler alanında yetkinliğe sahip şirketlerin ve kurumların CTCN İklim Teknolojisi Ağına üye olmalarını da mümkün kılmıştır. Ayrıca, CTCN'de iklim teknolojisi için yetkili ulusal otorite (NDE) olan Başkanlık Kalkınma İşbirliği Merkezi, bu teknolojik işbirliği fırsatını çeşitli yerel sektörlere tanıtmıştır.

Şimdiye kadar 7 İranlı şirket CTCN İklim Teknolojisi Ağına üye olmayı başardı. Bu şirketler ve teknoloji grupları şunlardır: Foolad-e-Teknik Uluslararası Mühendislik Şirketi, Khavaran Yükseköğretim Kurumu, Amid Danışmanlık Grubu, Hamoon Şirketi, Tesisat Sanayi İyileştirici Şirketi, Monenko Iran Şirketi ve Farab Şirketi.

Bu ağa küresel olarak, 64'ü uluslararası şirket veya enstitü ve geri kalanı 94 ülkeden olmak üzere 623 şirket veya kurum katılmıştır, en fazla şirket 78 şirket ile Güney Kore'ye aittir. ABD, Çin, Avusturya, Japonya ve Danimarka gibi bazı ülkelerin İklim Teknolojisi Ağında sırasıyla 38, 14, 11, 8 ve 7 üye şirketi mevcut.

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