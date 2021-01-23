İran-Türkiye-Pakistan demiryolu ağının aktifleşmesi ile bölgesel ticari ilişkilerin artması

İran, Türkiye ve Pakistan'daki yetkililer geçen ay İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolunu geliştirme konusunda anlaştılar. Bu demiryolu hattı, üç ülke arasındaki uluslararası demiryolunu yeniden canlandırmak amacıyla, Asya'daki siyasi ve ekonomik bir kurum olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde 2009 yılında başlatıldı. Bu projenin amacı, üç ülke arasındaki bağları ve ticari ilişkileri güçlendirmektir.

Şimdiye kadar bir deneme sürüşü yapmasına rağmen düzenli bir şekilde çalışamayan bu demiryolu hattının aktifleşmei için üç ülke yetkilileri, gereken adımların atılacağını belirtmektedir.

Korona salgını ve Türkiye ile İran arasındaki demiryolu bağlantılarının gelişmesi, Çin'i çıkarlarını güvence altına almak için ITI koridorunda işbirliği yapmaya daha istekli hale getirdi. Çin, bu rotayı kullanarak mal ve hizmetleri mümkün olan en kısa sürede taşıyabileceğine inanıyor.

Hollanda Demiryolu Taşımacılığı haber sitesine göre İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki demiryolu işbirliğinin bölgedeki ticari ilişkileri artıracağı ve aslında üç ülke "ITI" adlı İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu ağını kurmaya kararlılar.



Bin 950 km'si Türkiye'de, 2 bin 600 km'si İran'da ve bin 990 km'si Pakistan'da olmak üzere 6 bin 500 km uzunluğundaki İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattı, Çin'in "Tek Kuşak, Tek Yol" girişimini içermemesine rağmen, uzmanlar sonunda bunun o projeye dahil edileceğini söylüyorlar.

Atlantik Konseyi'nin Güney Orta Asya'da İranlı uzman Fatma Aman, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Çin ile İran arasında 400 milyar dolarlık anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Çin hükümetinin bölgedeki bağları geliştirmek için çalışacağını, ayrıca Çin'in Asya'da ABD'nin rolünü oynamayı başarırsa, bölgedeki ülkelerle daha fazla ilişki kurması gerekeceğini söyledi.

Uzmanlar, İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattının üç ülke arasındaki bağları genişleteceği ve seyahati çok daha kolay hale getireceği görüşünü paylaşıyor. Onlara göre İstanbul'dan İslamabad'a trenle yolculuk 11 gün sürecek. Şu anda deniz yoluyla bu süre 21 güne kadar varıyor. Uzmanlar, bu rotanın uzun vadede seyahat edenler için hava yolculuğundan daha ucuz, daha güvenli ve daha keyifli hale geleceğine inanıyor. Proje hayata geçirilirse Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki bağlantılar artacak.

İran'ın bu denklemdeki rolü de çok önemlidir, çünkü bir Ortadoğu ülkesi olarak Aralık 2020'de Afgan demiryolu ağına katıldı ve gelecekte demiryolu taşımacılığı ağını genişletmeyi planlıyor. Aralık 2020'de Haf-Herat demiryolu hattı, İran ve Afganistan Cumhurbaşkanları'nın katıldığı törenle açıldı. Bu proje 140 uzunluğuyla ülkenin en büyük demiryolu projelerinden biridir.

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